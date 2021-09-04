Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, Portekiz'de dikkat çekiyor

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Miguel Crespo, Portekiz'de gösterdiği performans ve istatistikleriyle dikkat çekiyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2021 Cumartesi, 22:58
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, Portekiz'de dikkat çekiyor
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, Portekiz'de gösterdiği performans ile dikkat çekti.

OPTA verilerine göre geçen sezon Portekiz 2. Ligi'nde en fazla çalım atan ve ikili mücadele kazanan Estoril oyuncusu Miguel Crespo'ydu.

Maç: 30

Gol: 5

Asist: 3

Şut pası: 26

Çalım: 39

Kazandığı ikili mücadele: 222

Sahipsiz top kazanma: 131


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