Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, Portekiz'de dikkat çekiyor

04 Eylül 2021 Cumartesi, 22:58

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, Portekiz'de gösterdiği performans ile dikkat çekti.

OPTA verilerine göre geçen sezon Portekiz 2. Ligi'nde en fazla çalım atan ve ikili mücadele kazanan Estoril oyuncusu Miguel Crespo'ydu.

Maç: 30

Gol: 5

Asist: 3

Şut pası: 26

Çalım: 39

Kazandığı ikili mücadele: 222

Sahipsiz top kazanma: 131