Çek ibraz ertelemesi! 'Karşılıksız çek oranı Mayısta yüzde 20'lere çıkacak'

04 Mayıs 2021 Salı, 17:03

Vadesi 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında olan çeklerin ibrazının 'tam kapanma' gerekçesiyle 1 Haziran'a ertelenmesi, piyasada sıkıntı yaratıyor. Ticaret Bakanlığı'nın "Çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi" talimatı, paniği azaltsa da, piyasadaki sorunun devam ettiği görülüyor.

"PİYASADAKİ ÇEKLERİN YÜZDE 30'UNUN ÖDENMEDİ"



Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından piyasadaki çeklerin yüzde 30'unun ödenmediği belirtildi. Normal dönemlerde yüzde 1-2 arasında değişen karşılıksız çek oranının Mayıs'ta yüzde 20'lere çıkması bekleniyor.

ÖNEMLİ KISMI KEYFİ OLARAK ERTELENDİ

Bloomberg'den Sefer Yüksel imzalı habere göre, ödenmeyen çeklerin oranı yüzde 30. Bu yüzde 30'un bir kısmını ihtiyacı olduğu ve imkan tanındığı için ödemelerini erteleyen kişiler oluşturdu. Ancak ödenmeyen çeklerin önemli bir kısmını, işleri iyi olduğu halde keyfi olarak ödemelerini yapmayan kişiler oluşturdu.

Öte yandan düzenlemenin ilk gününde piyasada ciddi bir kaos yaşandığı kaydedilirken, söz konusu kaosun biraz azaldığı ve nakit döngüsünün kısmen normale döndüğü belirtildi.

Mart ayında takasa giren çek miktarının ise 1,2 milyon adet ve toplam tutarı ise 78 milyar TL oldu. Mart ayında karşılıksız çek oranı ise yüzde 1 seviyelerindeydi.