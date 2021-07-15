Çekte hapis tartışması
Karşılıksız çek nedeniyle hapis cezası alanlarla ilgili kararın uygulamasını bir yıl daha erteleyen düzenlemeyi de içeren “torba teklif” TBMM’de yasalaşmayı beklerken, bu durumda olan kişilerin tepkileri sürüyor. Bu kesim teklifin 1.2 milyon karşılıksız çekle ilgili sorunları bitirmeyeceğini ileri sürdü.
Düzenlemenin 250 bin kişiyi ilgilendirdiğini vurgulayan “Çek Yasası Mağdurları” temsilcisi Haydar Zirek, “Tabloya bakarsanız harikalar diyarı. Ancak bu uygulamanın işlemesi imkânsız” dedi ve ticari sicilleri de bozuk olan bu iş insanlarının belirtilen şartlarla ödeme yapamayacaklarını savundu. Piyasa şartlarının iş yapmayı zorlaştırdığını belirten Zirek, şöyle devam etti:
‘2-3 YIL GEREKİR’
“Torba yasa 30 Nisan 2021 tarihine kadar karşılıksız çıkmış çekleri bir yıl erteliyor, bir yılın sonunda da her 2 ayda bir 15 taksitle ödenmesini öngörüyor. Örneğin 2 milyon TL çek borcu olan ilk etapta borcunun yüzde 10’u ödemek zorunda. Geriye kalan 1.8 milyon TL’yi iflas etmiş insandan 2 ayda bir ödemesi bekleniyor. 2 ayda bu para kazanılamaz. Ekonomik suça ekonomik yaptırım olmalı ve hükümlüler 2-3 yıl şartsız şekilde serbest bırakılmalılar.” Çeklerini ödeyemeyen ticaret erbabı kişilerden olan Fatma Açıkbaş ile Mustafa Kanca da benzer şekilde torba yasa düzenlemesinde yer alan ödeme planına uymanın imkânsız olduğunu ve borçlarını ödemek için yaklaşık 3 yıl gibi bir süreye ihtiyaçları olduğunu söyledi.
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