Çekya'da normalleşme adımları: Bir bira alana bir bira bedava
Çekya'nın en büyük bira üreticisi, tüm barlarda bir bira söyleyene ikincisini ücretsiz verecek
Çekya'da haftalardır kapalı bulunan barlar ve restoranlar bugün açılıyor.
Ülkenin en büyük bira üreticisi olan Pilsner Urqell de bunu kutlamak için yaptığı reklam kampanyası ile ülkede fıçı Pilsner Urqell satan tüm mekanlarda bir bira alana ikincisinin bedava olacağını açıkladı.
Video Haberler
- Sabahın ilk ışıklarında İstinye Sahili'nde görüntülendi
- İç çamaşarını maske yaparak yüzüne takmaya çalıştı
- Skandal görüntüler! Havuz partisi yaptılar
- Brezilya liderine koronavirüs tepkisi: Katil
- Zeynep'in türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı
- Eski AKP'li isim: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum
- Londra'da bir ilk
- Beyoğlu'nda hareketli anlar!
- İstanbul'dan Uludağ tekrar görüntülendi
- Marmaris plaj ve ana caddesinde şaşırtan görüntü