Çekya'da normalleşme adımları: Bir bira alana bir bira bedava

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:48

Çekya'da haftalardır kapalı bulunan barlar ve restoranlar bugün açılıyor.

Ülkenin en büyük bira üreticisi olan Pilsner Urqell de bunu kutlamak için yaptığı reklam kampanyası ile ülkede fıçı Pilsner Urqell satan tüm mekanlarda bir bira alana ikincisinin bedava olacağını açıkladı.