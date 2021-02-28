Çelik: 'Gömün, yakın bu evi” gibi sözler adam öldürmeye teşebbüstür'

28 Şubat 2021 Pazar, 11:44

Çukurca'da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019 Pazar günü Akkuzulu Köyü'ndeki cenaze namazına katılan CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik "linç girişimi"ne ilişkin 21 kişi hakkında hazırlanan ikinci iddianame Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İlk iddianamedeki 36’sı yetişkin hakkındaki davaya bu 21 kişi daha eklendi. Linç girişimine ilişkin 10 çocuğun yargılaması ise ayrı yürütülüyor. Son eklenen 21 kişiyle beraber Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminden yargılanan sanık sayısı 67 kişiye çıktı.

Çubuk’taki davanın ilk duruşması yarın görülecek ve 30 Kasım 2020 tarihindeki ilk duruşmaya mazeret bildirerek katılmayan sanıklar savunma yapacak. Ayrıca müşteki sıfatıyla CHP Genel Başkan Başdanışmanları Deniz Demir, Kenan Nuhut, CHP Ankara Milletvekilleri Yıldırım Kaya, Murat Emir ve CHP çalışanı Barış Bozkurt dinlenecek.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, davanın ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yargılama eni sonunda ağır cezaya gidecek. Bu talepten azla vazgeçmeyeceğiz. 21 kişiyle ilgili iddianamede de açığa çıktı.

Sanıklardan biri ‘Gömün’ diyor. Gömün ne demektir?

Önceki iddianamede de insanların ‘Yakın bu evi’ diye bağrıştıkları bir ortamda, genel başkanımıza 2 saatlik linç girişiminin olduğu aşamada, siz kalkıp bu eyleme adam öldürmeye teşebbüs diyemezsiniz” diye konuştu.

‘PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

Çelik, geçen duruşmada asliye cezaya yaptıkları görevsizlik talebinin mahkeme tarafından ‘şimdilik’ reddedildiğini söyleyerek, “Siyasi baskı azalırsa ya da siyasi baskının üzerinden gelecek yargı iradesi ortaya konabilirse, elbette görevsizlik verilecek. Ama şu an vermeseler bile istinaftan bunun dönme olasılığı olacak. İstinafa gittiğinde yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapılması gereği yine ortaya konursa, dosya ağır ceza mahkemesine gönderilecek. Biz bunun peşini bırakmayacağız” dedi.

‘AKP’Lİ SİYASİYE YAPILMIŞ OLSA, TUTUKLANIRLARDI’

Çelik soruşturma savcısının ‘etkin ve düzgün’ bir soruşturma yürütmediğini ifade ederek, 21 kişi hakkındaki yeni iddianamenin de kendilerini ısrarlı takibi sonucu hazırlandığına dikkat çekti. Çelik, Kılıçdaroğlu’na saldıran kişilerle ilgili tek tek bilgi elde ederek savcılığa sunduklarını belirterek, şöyle dedi:

“Saldırının üzerinden bu kadar süre geçtikten sonra ek iddianame düzenleniyorsa, ilk iddianamenin tek başına etkin bir iddianame olmadığı açığa çıkıyor. Bu linç girişimi AKP’li bir siyasiye yapılmış olsaydı, yer yerinden oynardı. O savcı derhal her türlü davayı açmış olur, bütün kolluk güçleri çaba içinde bulunurdu. Bütün sanıklar hakkında dava açılır, o insanların tamamı tutuklanırdı.”