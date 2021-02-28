Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında kovuşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, hakkında disiplin kovuşturması başlatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2021 Pazar, 10:41
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında kovuşturma başlatıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, hakkında disiplin kovuşturması başlatıldığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine Ankara Barosu’nun disiplin kovuşturması başlattığını ifade etti.

Celal Çelik’in açıklaması şöyle:

“Savunmanın yargılanmasına geçit veren Ankara Barosu Yönetimini kutlarım! Erdoğan’ın şikayeti üzerine hakkımda disiplin kovuşturması başlatmışlar! Erdoğan’ın açtığı davada; ‘Müvekkilim Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirel değerlendirmeleri doğrudur, bunları ispatlayacağız’ dediğim için!”


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