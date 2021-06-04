Celtic yeni antrenörü için UEFA’ya başvurdu

04 Haziran 2021 Cuma, 13:10

Daily Mail’de yer alan haberde, Celtic’in yeni antrenörünü açıklayabilmek için UEFA’ya başvuru yaptığı belirtildi. Japonya Ligi ekiplerinden Yokohama Marinos’u çalıştıran Ange Postecoglou’nun UEFA Pro Lisans’ı olmadığı için Celtic’in resmi açıklamayı yapamadığı belirtildi. İskoç ekibi’nin Postecoglou’nun 25 yıllık deneyimine dayanarak UEFA’dan muafiyet istediği ifade edildi.

“SÜREÇ UZAYABİLİR”

İsmi açıklanmayan bir UEFA sözcüsü Sky Sports’a yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Postecoglou’nun şu anda UEFA Pro Lisans’ı yok. Yeterlilik tanınması için süreci başlattık ancak bu birkaç hafta sürebilir. Bu aşamada taraflara sunabileceğimiz başka bir bilgimiz yok.”

GERRARD SONRADAN ALDI

Glasgow Rangers’ı uzun yıllar sonra İskoçya Ligi’nde şampiyonluğu taşıyan Steven Gerrard, 2018’de göreve geldiğinde UEFA Pro Lisans’a sahip değildi. Gerrard, göreve başladıktan sonra Pro Lisans almaya hak kazanmıştı.