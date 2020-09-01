Cem Davran'dan Erdoğan'ın mitingine: Bu kalabalığın ayrıcalığı mı var?

01 Eylül 2020 Salı, 11:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulunduktan sonra halka seslenişi sırasında sosyal mesafe kuralının dikkate alınmamasına tiyatro camiasından da tepki geldi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Cem Davran, sosyal medya hesabından sözkonusu görüntüleri paylaşıp "Tiyatro seyircisine boşuna mı eziyet ediyoruz?" diye isyan etti.

Davran, tepkisini "Milim milim özenerek, tüm kurallara harfiyen uyarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Allah aşkına biri söylesin, nedir bunun ayarı? Bu kalabalığın bir ayrıcalığı mı var?" diyerek gösterdi.