Cem Gürdeniz'in eşinden Bahçeli'ye tepki
Mavi Vatan'ın isim babası Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında 104 emekli amiralin imza attığı bildiriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasında "104'lükler büyük bir suç işlemiştir, bu suç cezasız kalamaz. Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz?" ifadelerini kullandı.
Bildiride imzası bulunan emekli amiraller arasında yer alan Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, Bahçeli'nin bu sözlerine tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Rengin Gürdeniz, şu ifadeleri kullandı:
"Mavi Vatan'ı bu çürüklerle nasıl savunacağız demiş @dbdevletbahceli kullandığınız terimi bile o çürük dediğiniz insanlardan biri yarattı #cemgürdeniz"
#mavivatan ı bu çürüklerle nasıl savunacağız demiş @dbdevletbahceli kullandığınız terimi bile o çürük dediğiniz insanlardan biri yarattı #cemgürdeniz pic.twitter.com/cbPiHhLjTO— rengin Gürdeniz (@rengin1964) April 6, 2021
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