Cem Yılmaz, 19 Mayıs'ta AKUT canlı yayınında gençlerle buluşacak

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:01

Bir grup dağcı tarafından 14 Mart 1996'da kurulan, bu süre içinde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin arama kurtarma yapılanması içinde en önemli ekiplerinden birisi haline gelen, Türkiye'nın ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT; “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”ı kutlamaları kapsamında, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ı, Instagram canlı yayınında gençlerle buluşturuyor.



19 Mayıs 2021 Saat 21.00’de, Cem Yılmaz’ın, AKUT Başkanı Recep Şalcı ile bir araya geleceği ve tamamen gençler tarafından belirlenecek sorular doğrultusunda gerçekleşecek canlı yayın sohbeti herkese açık olacak.



RECEP ŞALCI: “NİCE 102 YILLARA”

Canlı yayınla ilgili bir açıklama yapan AKUT Başkanı Recep Şalcı, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızda bu sene, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Bütün ümidim gençliktedir!’ diyerek sonsuz güvenini dile getirdiği, aydınlık geleceğimizin mimarı gençlerimizin sevdiği, ilgili gösterdiği ve gerçekten önemli başarılara imza atmış bir isimle; yine gençlerimiz için bir araya gelmek istedik. 25 yıldır hayata değer katmaya, ülkemizi tüm dünyada temsil etmeye devam eden AKUT olarak, Cem Yılmaz ile çok keyifli bir sohbet yapacağımıza eminim. Nice 102 yıllara” diye konuştu.

SORULMASINI İSTEDİĞİN SORUYU, AKUT INSTAGRAM’DA ÖNER

AKUT tarafından yapılan açıklamada, canlı yayının içeriğinin tamamen gençler tarafından gelecek sorulardan oluşacağı ve AKUT Instagram Duyurusu paylaşımının altına sorular beklendiği vurgulandı.

Soruların gönderilebileceği AKUT'un Instagram gönderisinin linki şu şekilde:

https://www.instagram.com/p/CO503DAqK6R/

