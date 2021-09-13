Cem Yılmaz paylaştı: Erşan Kuneri'nin çekimleri sona erdi
Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni projesi olan ve Erşan Kuneri dizisinin çekimleri tamamlandı. Yılmaz, son set gününden kareyi Instagram'dan paylaştı. Ünlü komedyen, "Seyircisi olmak bir karnaval gibi oh. 6 saat Erşan. 2 dakika bile yeterken 6 saat. Tüm ekibin ellerine sağlık. Yolun yol olsun oğul" ifadelerini kullandı.
Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisi, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
2022'de seyirciyle buluşacak ve Netflix'te yayınlanacak olan dizinin çekimleri tamamlandı. Sahnelerin bittiğini ünlü komedyen Cem Yılmaz duyurdu.
Yılmaz, son set gününde dizi ekibiyle çekilen bir kareyi Instagram'dan paylaştı.
Çekimlerin bittiğini duyuran ünlü sanatçı "Türkiye'nin en iyi filmcileri. Ve Erşan Kuneri bitti" notunu yazdı.
Cem Yılmaz bir başka paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:
"Ben işimle gündeme gelmek istiyorum diye bir söz vardır. Genelde işsizlerin söylediği. Bu güzel işte çalışan 150 arkadaşım için söyleyeyeyim, adı anılmayan herkesi anacağım adı bilinmedik kimseyi bırakmayacağım. Tüm set arkadaşlarıma kalpten teşekkür ediyorum. 10 haftada hem de pandemide 6 saatlik bir macerayı resmettik. Seyircisi olmak bir karnaval gibi oh. 6 saat Erşan. 2 dakika bile yeterken 6 saat. Tüm ekibin ellerine sağlık. Yolun yol olsun oğul."
8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK
'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Dizi, Netflix'te yayımlanacak olan dizi, 2022'nin ilk aylarında izleyiciyle buluşacak.
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