Cemal Enginyurt, "Hangi partiye geçeceksin?" sorusunun yanıtını verdi

09 Eylül 2020 Çarşamba, 22:17

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelttiği eleştiriler nedeniyle iktidar ortağı MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisine yöneltilen, "Hangi partiye geçeceksin?" şeklindeki soruya yanıt verdi.

MHP'den ihraç edildikten sonra kendisinin bir parti arayışında olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Enginyurt, "İlla bir vekil olacaksam, bağımsız olurum" dedi.

Cemal Enginyurt'un twitter adresinden konuya dair yaptığı paylaşım şöyle:

"Ağır sözler söylediğim, acımasızca eleştirdiğim, fikrini, zikrini beğenmediğim, kötü diye itham ettiğim, her konuşmam da karşı durduğum, hiçbir partiye gitmem gidemem. Bir kere daha Vekil olmak için,inancımı satamam. İlla da olacaksam, bağımsız olurum."