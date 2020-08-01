Cemal Enginyurt: MHP’den ihraç olduk, transfer olmadık

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:51

MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“Boş boş konuşmaya gerek yok. MHP’den ihraç olduk, transfer olmadık” diyen Enginyurt, başka partiye geçeceği iddialarını yanıtlamış oldu.

Enginyurt'un sözleri, MHP'den bölünerek kurulan İYİ Parti'ye geçen isimlere gönderme yaptığı yorumlarına da neden oldu.

Enginyurt paylaşımında şunları dedi:

"Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt olarak,bütün sevenlerimizi,yarın saat 13de Cumhuriyet mahallesinde Akyol Düğün Salonu'nda bayramlaşma merasimine bekliyorum.Ülkücü ve Türk milliyetçisİ kimliğimiz ölene kadardır.

Boş boş konuşmaya gerek yok. MHP den ihraç olduk,transfer olmadık."





'ÇOK İNSAN GÖNLÜ KIRDIK'

Enginyurt ayrıca paylaştığı bayram mesajında da helallik isteyerek şunları yazdı:

"Çok insan gönlü kırdık. Bilerek, bilmeyerek çok insan üzdük. Sosyal medya da bile çok insan engelledik. Kader birliği yaptıklarımıza kinlendik. Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik. Üç kuruşluk dünyada çok sertleştik. Bayram vesilesiyle haklarınızı helal edin,ben helal ettim."

AKP'ye yönelik eleştiriyle gündeme gelen ve son olarak da fındık fiyatları ile ilgili olarak, “Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir” diyen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, geçen hafta MHP’den ihraç edilmişti.

