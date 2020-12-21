Cemevi başkanları Yılmaz Özdil’e sağlık dileğinde bulundu

21 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Yalova Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil’in gazeteci yazar Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman’ın “cenazelerinin camiye alınmaması” yönündeki sözlerine Alevilerden tepki gelirken, Özdil ve Akman destek yağdı.

Sifil’in sözlerine Özdil, önceki gün yazdığı, “Yobazın tehditi” başlıklı köşe yazısı ile yanıt verdi. Özdil, cenazesi için cemevlerini işaret ederek yazısının sonunda, “Bana gelince camiye almazsan cemevinden kaldırırlar, müsterihim” diye yazdı. Yılmaz Özdil’in cemevlerini işaret etmesinin ardından cemevi başkanları “kapılarının açık” olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’e konuşan cemevi başkanlarının değerlendirmeleri şöyle:

- Muharrem Ercan (Karacaahmet Sultan Dergâhı Cemevi Başkanı): Yılmaz Özdil için söylenen o sözler kabul edilebilir değil. Özdil’e Allah uzun ömürler versin. Bizim felsefemizde insan ayrımı yok. Biz insanların dili, dini, mezhebi, kimliğine bakmıyoruz. Öyle olursa zaten biz Alevi olamayız. Rahmetli İlhan Selçuk, Turhan Selçuk ve Fikret Otyam gibi bu ülkenin değerleri de Alevi olmamasına karşı son yolculuklarına cemevlerinden uğurlandı. Bize gelen kimseyi geri çevirmeyiz.

- Celal Fırat (Garip Dede Dergâhı ve Cemevi Başkanı): Sözler çok acı. Camiye almayız, demek çok yanlış, ibadethaneler kimsenin babasının malı değil, o kendi sorunları. Ancak biz Aleviler, ırkı, kökeni, dini yada mezhebi ne olursa olsun ona “can” diye bakarız. Toplumsal meselelerde aktif ve objektif gözle bakan ve daha çok şey yazacak olan Yılmaz Özdil’e Allah uzun ömürler versin. Tabii ki hepimiz faniyiz ve bir gün sıramız gelecek. Ondan böyle bir talep gelrise cemevlerimizin kapıları sonuna kadar açık. Öyle bir dönem yaşıyoruz ki vefat ettiğinde bile cenazenin nereden kaldırılacağına karar vermek isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunları daha da duyacak gibiyiz. Sevginin, hoşgörünün egemen olmasını istiyoruz.

- Zeynel Şahin (Okmeydanı Cemevi Başkanı): Açıklama çok çirkin ve ahlaksızca. Kimse kimin cenazesinin nereden kalkacağına karışamaz, öyle bir hakkı da yok. Bir kişi cenazesinin nereden kaldırılmasnı istiyorsa ve inancı neyse ona göre kaldırılır. Çok sayıda Sünni dostlarımızında vasiyeti üzerine cemevinden kalkan cenazeleri oldu. Kendini bize emanet eden herkese kapılarımız açık.

- Turan Aykanat (Sivas Hafik Karlı Köyü Cemevi Başkanı): Yılmaz Özdil’in düşüncelerinden dolayı cenazesini camiye almayalım çıkışı, tam bir cahillik. Bir insanın inancına müdahale etmeye kimsenin hakkı yoktur. Atatürkçü ve yurtsever bir aydın olan Yılmaz Özdil’in cemevlerini işaret etmesi de bize olan saygısının göstergesi. Kendisi cenazesinin cemevinden kaldırılmasını vasiyet ederse Türkiye’nin her noktasındaki cemevlerimiz o görevini yerine getirir. Bu kutuplaştırıcı dil terk edilmeli ve inanan ya da inanmayanlara saygı gösterilmeli.