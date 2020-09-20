Cengiz artık resmen Leicesterlı!
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Roma'da forma giyen mili futbolcu Cengiz Ünder'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Türk futbolunun son dönemde yükselen yıldızlarından AS Roma oyuncusu Cengiz Ünder, kariyerinde yeni bir maceraya başlıyor. İngiltere Premier Lig’in önemli kulüplerinden Leicester City, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini resmen noktaladı.
Transfer duyurusunu ‘Undertaker’ (cenazeci) elbisesi ile yapan Leicester City, kısa süre sonra paylaştığı video ile transferi resmileştirdi. Leicester’da yapılan açıklamada, Cengiz Ünder’in bir yıllığına kiralandığı belirtildi.
İmza sonrasında Leicester City resmi sitesine açıklamalar yapan Ünder, “Leicester’a gidip antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman İngiltere’de oynamak istemişimdir ve Premier Lig futbol oynamak için harika bir fırsat. Takım arkadaşlarıma sahada ve saha dışında yardımcı olmaya çalışacağım ve performansımı yukarıya taşıyabileceğime inanıyorum. Hızlı bir oyuncuyum ve arkadaşlarıma çok fazla şans yaratabilirim” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında İki partiye davet yok
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- Emrah Serbes'in cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
Video Haberler
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
- Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya
- Ceza yağdı! Çadırda böyle yakalandılar
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında İki partiye davet yok
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- Emrah Serbes'in cezaevinde olmadığı ortaya çıktı