Cengiz artık resmen Leicesterlı!

20 Eylül 2020 Pazar, 11:21

Türk futbolunun son dönemde yükselen yıldızlarından AS Roma oyuncusu Cengiz Ünder, kariyerinde yeni bir maceraya başlıyor. İngiltere Premier Lig’in önemli kulüplerinden Leicester City, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini resmen noktaladı.

Transfer duyurusunu ‘Undertaker’ (cenazeci) elbisesi ile yapan Leicester City, kısa süre sonra paylaştığı video ile transferi resmileştirdi. Leicester’da yapılan açıklamada, Cengiz Ünder’in bir yıllığına kiralandığı belirtildi.

İmza sonrasında Leicester City resmi sitesine açıklamalar yapan Ünder, “Leicester’a gidip antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman İngiltere’de oynamak istemişimdir ve Premier Lig futbol oynamak için harika bir fırsat. Takım arkadaşlarıma sahada ve saha dışında yardımcı olmaya çalışacağım ve performansımı yukarıya taşıyabileceğime inanıyorum. Hızlı bir oyuncuyum ve arkadaşlarıma çok fazla şans yaratabilirim” dedi.

