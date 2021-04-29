Cengiz Gökçel: "Gıda enflasyonu rekora koşuyor, zararı vatandaş görecek"

29 Nisan 2021 Perşembe, 15:22

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltmesinin ardından gıda sektörünü değerlendirdi.

“GIDA KRİZİ BÜYÜYECEK”

Cengiz Gökçel, yeni hasat sezonuna girilirken gıda enflasyonunun artmasının gıda krizini büyüteceğini vurguladı. Gökçel, “Yeni hasat sezonu başlamak üzere. Erkenci çeşitlerde hasat başladı. Ancak yine de gıda enflasyonu artmaya devam ediyor. Bunun en büyük sebebi girdi maliyetlerinin sürekli artması” dedi.

Gübre fiyatlarının son 1 yılda 2,5 kat arttığının altını çizen Gökçel, “Gübre fiyatlarının son 1 yıl içinde 2,5 kat arttı. Geçen yıl tonu 900 TL olan gübre bugün 2 bin TL. Tonu 1.800 TL olan gübre 5 bin TL. Buna rağmen çiftçimiz az da olsa gübre kullanarak üretime devam etmeye çalışıyor ancak bayilerde gübre de yok. Bu şekilde üretim sürdürülemez” dedi.

“ZARARI VATANDAŞ ÖDEYECEK”

Merkez Bankası’nın gıda enflasyonu beklentisinin arttığını anımsatan CHP’li Gökçel, AKP’nin tarım politikasının ise çöktüğünü söyledi. Gökçel, “Merkez Bankası 2021 yıl sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 11,5'ten yüzde 13'e yükseltti. Adeta gıda enflasyonunda rekora koşuyoruz. AKP’nin ithalata dayalı, çiftçiyi desteklemeyen tarım politikası çökmüştür. Bu politika devam eder, çiftçiyi desteklemezsek gıda enflasyonu daha da artacak, en çok zararı da vatandaş görecek” dedi.

TARIMSAL ÜRETİMDE VERİM SÜREKLİ AZALIYOR”

Tarımda girdi maliyetlerinin çok fazla olduğu için verim kaybının çok yüksek olduğunu belirten Gökçel, “Üretimin sürdürülebilir olması için verimin yüksek olması gerekli. Girdi maliyetleri sürekli artıyor. Maliyetleri karşılayamayan çiftçi girdilerden kesmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla ülkemizde tarımsal üretimde verim sürekli azalıyor. Bu da fiyatlara yansıyor” dedi.

“AKP ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIYOR”

CHP’li Gökçel, tarımsal üretimde kuraklığa bağlı olarak kayıplar yaşanacağına değindi. Gökçel, şöyle konuştu:

“lkemiz iklim değişikliği sebebiyle kuraklık tehdidi altında. Bununla ilgili önlem alınmıyor ve tarımsal üretimde kayıplar yaşanacak” dedi. İç Anadolu’nun bir kısmı ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde ciddi bir kuraklık yaşandığını vurgulayan Gökçel, “Konya, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Diyarbakır, Muş, Gaziantep gibi illerin önemli bir kısmında yoğun kuraklık var. Kuraklık sebebiyle yüzde 20’ye yakın verim kaybı yaşanacağı öngörülüyor. Gıda güvencesinin bu kadar önem taşıdığı bir dönemde verim düşüklüğüne karşı önlemler alınmalıdır. Ancak AKP bu konuda da üzerine düşeni yapmıyor.”