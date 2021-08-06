Cengiz Holding'in fidan bağışı geri mi çevrildi?

06 Ağustos 2021 Cuma, 11:54

Türkiye, 10 gündür devam eden orman yangınlarıyla mücadele ederken TEMA Vakfı bir fidan bağışı kampanyası başlattı.

Geçen hafta başlatılan kampanyaya çok sayıda yurttaş destek oldu. Bireysel bağışların yanında kurumsal bağışlar da alındı.

Öte yandan TEMA tarafından bazı şirketlerin bağışları geri çevrildi. DW Türkçe'nin haberine göre, bunların içinde çok sayıda kamu ihalesi alan ve çevreye zarar verdiği gerekçesiyle eleştirilen Cengiz Holding de bulunduğu öğrenildi.

TEMA Vakfı'nın bağış kabul edilirken şirketlerin doğaya verdiği etkinin dikkate alındığını söylediği ifade edildi.