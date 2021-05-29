Cengiz Holding'in kültürel varlık tahribi görüntülendi

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:35

17-25 Aralık sürecinde halka ettiği küfürlerle hafızalara kazınan iktidarın kamu ihalelerini servis etmesiyle bilinen ‘beşli çeteden’ Mehmet Cengiz’in doğa talanı sürüyor. Cengiz Holding’in bünyesinde bulunan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş’nin, Muğla’nın Bodrum ilçesi Göl-Türkbükü Mahallesi Cennet Koyu mevkiinde bulunan taşınmaz kültürel varlıkları tahrip ettiği ortaya çıktı.

Birgün'ün haberine göre; Şirket’in yasak olmasına rağmen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede kepçe kullanarak taşınmaz kültür varlıklarını tahrip ettiği görüntülendi. Ayrıca alan, orman ve tarım arazisi alanı içerisinde de kalıyor.

CENGİZ, CENNETİ CEHENNEME DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR

Cengiz Holding’in bünyesinde bulunan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş. Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan Cennet Koyu’nda “Sahil Düzenleme, Koruma Yapıları ve Dolgu Alanı” projesi hazırlayarak 11 Ocak 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na burayı yapılaşmaya açmak için ÇED başvurusunda bulunmuştu.

Şirket, proje kapsamında dört mendirek ile iki plaj kurmayı planlıyor. Söz konusu proje alanı, ‘kültür varlıkları’, ‘tabiat varlıkları’, ‘3’üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı’ ve ‘koruma alanı’ içerisinde yer alırken, proje çevresinde 71 bitki türü, 11 sistematik gruba ait toplam 82 tür ve 302 bireyle, endemik 17 sürüngen türü bulunuyor.

SOL PARTİ’DEN SUÇ DUYURUSU

SOL Parti Bodrum İlçe Örgütü, şirketin yaptığı tahribatı fotoğraflayarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. SOL Parti Bodrum İlçe Başkanı Oben Konyalıoğlu yaptığı açıklamada, “Doğayı ve kültürel varlıklarımızı tahrip eden Cengiz inşaat varsa, onurlu geçmişleri ile dürüst, namuslu devrimciler de var. Biz buradayız, bu yağmaya karşı, bu talana karşı duruyoruz ve direniyoruz. Gün gelecek, bu doğa katliamını yapanlar yargılanıp, hesap verecekler” diye konuştu.