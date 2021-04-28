Mehmet Cengiz mi, Tarkan mı? Rizelilerin biri yıkıyor, diğeri ‘kıymayın’ diyor...

28 Nisan 2021 Çarşamba, 10:40

Tuncay Mollaveisoğlu, yazısında, “Pis kokular var” diyerek Cengiz İnşaat'ın Japonya’dan kredi bularak bu kredinin önemli kısmının taş çıkarma ve nakliye işinde harcanacağı iddiasını gündeme getirdi.

Mollaveisoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

200 milli parktan biri...

Yemyeşil orman denizinin içinde kıvrılarak akıyor İşkencederesi.

Karadeniz’in, Rize’nin koynunda, kılcal damarlar gibi geçtiği topraklara hayatı taşıyan yüzlerce dereden biri...

İşte bu cennet vadide dün dozerler ağaçları koparmaya başladı.

Rizeliler, İkizdere köylüleri direniyor... Jandarma, karşılarında etten duvar örmüş.

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İnşaatı yapan şirket Saray’ın ilk halkasındaki isimlerden birine ait. Mehmet Cengiz’e...

Hani, ettiği küfür ile “unutulmazlar” arasına giren...

Mehmet Cengiz’in dozerlerini yığdığı ormanın üst tarafında kendi köyü var...

Yok edeceği doğanın kucağında doğmuş... Ayrıcalıklı müteahhit olup ününe ün katmış...

Cengiz’in komşu köyü yani İkizdere’nin -benzetmek gibi olmasın- bir ünlüsü daha var...

Şarkıcı Tarkan... Tarkan, dozerlerin karşısına çıkan köylülerle “Yanınızdayım” diye mesaj paylaştı.

Üstelik AKP’li Metin Külünk’ün, köylülerin direnişini ABD Başkanı Biden’a bağladığı saatlerde...

Kabak tadı veren, insanların zekâsı ile alay eden bir saldırı/savunma siyaseti... AKP’ye kim muhalefet ediyorsa ‘dış güçler’ plağını çalmanızdan millet yoruldu...

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Bir başka Rizeli, ünlü aktivist, çevreci, Derelerin Kardeşliği Platformu’ndan, avukat Remzi Kazmaz...

“Cengiz’in milli parkı taş ocağı yapma girişimi hukuksuzdur” diyor...

Liman yapımı için taş ocağına ihtiyaç var... Liman bölgesine 5 km, 10 km mesafede ruhsatlı taş ocakları dururken şirketin 100 km mesafedeki İşkencedere Vadisi’nden neden taş taşıyacağı merak konusu...

Remzi Kazmaz, “Pis kokular var” diyor. İddialara göre Japonya’dan kredi bulunmuş... Bu kredinin önemli kısmı taş çıkarma ve nakliye işinde harcanacak... Nakliyeyi yapan taşeron şirketin de eski AKP’li bir milletvekili olduğunu söylüyor avukat Kazmaz...

Alicengiz oyunları...