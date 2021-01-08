Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları üzecek açıklama
Sezonun ilk 6 maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran, ardından ise 5 maçta toplam 43 dakika forma giyen Cenk, takımdan ayrılmanın sinyalini vererek, “Daha fazla forma şansı bulmam gerekiyor" dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde Türkiye’ye dönmeyi düşünmediğini belirtti. Cenk, Tivibuspor’a geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.
“2-3 HAFTA AZ OYNARSAM, AYRILIRIM”
Sezonun ilk 6 maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran, ardından ise 5 maçta toplam 43 dakika forma giyen Cenk, takımdan ayrılmanın sinyalini vererek, “Daha fazla forma şansı bulmam gerekiyor. 2-3 haftalık süreçte bir karara varacağım. Calvert-Lewin ile ikimiz varız, transferim kulübe de bağlı. Ancelotti, bana çok güvendiğini söyledi. 2-3 hafta içinde az forma şansı bulursam, kendi yolumu çizeceğim. 10 aya yaklaştı ameliyattan dönüşüm, yüzde 100 hazırım. İlk başta adaptasyon süreci oluyor, fiziksel olarak hazır değildim. Şu anda yüzde 100 olduğumu düşünüyorum, ağrılarım kalmadı” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması