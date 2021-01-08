Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları üzecek açıklama

08 Ocak 2021 Cuma, 16:11

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde Türkiye’ye dönmeyi düşünmediğini belirtti. Cenk, Tivibuspor’a geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

“2-3 HAFTA AZ OYNARSAM, AYRILIRIM”

Sezonun ilk 6 maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran, ardından ise 5 maçta toplam 43 dakika forma giyen Cenk, takımdan ayrılmanın sinyalini vererek, “Daha fazla forma şansı bulmam gerekiyor. 2-3 haftalık süreçte bir karara varacağım. Calvert-Lewin ile ikimiz varız, transferim kulübe de bağlı. Ancelotti, bana çok güvendiğini söyledi. 2-3 hafta içinde az forma şansı bulursam, kendi yolumu çizeceğim. 10 aya yaklaştı ameliyattan dönüşüm, yüzde 100 hazırım. İlk başta adaptasyon süreci oluyor, fiziksel olarak hazır değildim. Şu anda yüzde 100 olduğumu düşünüyorum, ağrılarım kalmadı” dedi.