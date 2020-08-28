Cep telefonları boyun fıtığına neden oluyor

28 Ağustos 2020 Cuma, 15:23

Bilgisayarlar, telefonlar, tabletler… Tüm bu teknolojik gelişmeler insanların hayatını kolaylaştırsa da, çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Şenay Şıldır, boyun fıtığıyla ilgili on soruyu yanıtladı:

Boyun fıtığı nedir?

Omurga, vücudumuzun hareket kabiliyetini ve dik durmasını sağlar, ortalarından omuriliğin geçtiği ve omur (vertebra) denilen 33 kemikten oluşur. Kuvvetli bağ dokusundan oluşan disk içinde omurlardaki baskıyı azaltacak kıkırdak dokusu vardır.

Travmalar, zorlamalar, kazalar veya yaşlandıkça diskin merkezi su içeriğini kaybetmesi, diskin yastıklama görevini eskisi kadar iyi yapamaz duruma getirir. Bu durumda boyun fıtığı ortaya çıkar. Diskin merkezi dış tabakadaki bir yırtıktan çıkarak sinirlerin ve omuriliğin yer aldığı boşluğa taşar ve boyun fıtığı meydana gelir.

Boyun fıtığı neden ortaya çıkar?

Genellikle boyun fıtıkları vücudunu çok kullanan 20-40 yaş arası kişilerde görülür.

Bunun yanı sıra;

* Ağır yük kaldırma,

* İtme hareketinin çok sık yapılması,

* Ters bir hareket yapma,

* Uzun süre masa başı işte çalışma,

* Uzun saatler bilgisayar başında oturma,

* Cep telefonunu uzun süre kullanma

* Travma,

* Trafik kazası geçirme,

* Anne/babada boyun fıtığı olması durumunda bağ dokusunda yırtılmalar görülebilir.

Boyun fıtığının belirtileri nelerdir?

Boyun fıtığının temel belirtisi boyun ağrılarıdır. Fıtığa bağlı olarak yaşanan ağrılar genellikle sırta, kürek kemiğine, başın arka tarafına ve parmak uçlarına vurur. Aynı zamanda bu bölgelerde uyuşukluk ve güç kaybı da gözlemlenebilir.

Boyun fıtığının en yaygın belirtileri;

* El becerilerinde azalma,

* Duyu kaybı,

* Elektriklenme,

* Kol ve el kaslarında güç kaybı,

* Sırt, omuz ve kollarda ağrı,

* Reflekslerde zayıflama,

* Kol ve parmaklarda karıncalanma,

* Kolda incelme,

* Kas spazmı,

* Kulak çınlaması,

* Baş dönmesi,

* Yürüme güçlüğü,

* Dengesizlik,

* İleri seviyede idrar ve dışkı tutamama, yürümede zorluk görülebilir.



Boyun fıtığı nasıl teşhis edilir?

Doktorunuz kesin teşhis için röntgen filmi, MR ve Bilgisayarlı Tomografi (CT) yöntemini kullanabilir. Röntgen filmleri omurga yıpranıp bozuldukça ortaya çıkan kemik çıkıntıları ve disk aralıklarındaki daralmayı gösterebilir ancak diskin fıtıklaşmasını ya da omurilikten çıkan sinirleri gösteremez. Bu noktada en sağlıklı bilgi MR ile alınır. Tüm bunlara ek olarak elektrotanısal test çalışmaları yapılarak bir bel fıtığı sonucu oluşabilecek sinir hasarının bulguları aranabilir.

Boyun fıtığı nasıl tedavi edilir?

Tedavideki ilk adım hastanın eğitilmesidir. Hastaya doğru duruş ve oturma pozisyonu öğretilir. Ağır yükler taşımaktan kaçınmak gereklidir. Hastalar tedavi süresince lokal ısı tedavisinden büyük yarar elde eder. İlaç tedavisi olarak ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler kullanılır. Seanslar halinde fizik tedavi uygulanır. Eğer hastanın fıtığı tedaviye cevap vermiyorsa bu noktada cerrahi yöntemlere başvurulur.