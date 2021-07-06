Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç, polisleri yaralamasıyla ilgili hakim karşısına çıktı

06 Temmuz 2021 Salı, 18:30

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürüp yakalanacağı sırada iki polis memurunu yaralayan Özgür Arduç, yeniden hakim karşısına çıktı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya polis memurlarından Zeki Çelik katılırken, diğer polis memuru Haydar Değerli katılmadı. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, eldiven taktığı ve tulum giydiği görüldü.

Mahkeme öncesinde Arduç, SEGBİS odasında oturduğu sandalyeden kalkarak pencereden dışarıya baktı. Özgür Arduç, mahkeme başkanının "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi. Bir sonraki duruşmada karar verilmesini isteyen Arduç’a, mahkeme başkanı "Biz senden daha çok istiyoruz karar vermeyi" diye karşılık verdi.

Duruşmada söz alan Zeki Çelik, "Bu olaydan dolayı vazife malulü olarak emeklilik işlemlerim tamamlandı. Kolumda yüzde 60 güç kaybı oluştu. Bu nedenle aktif görevde bulunamayacağım ama idari olarak emniyet içerisinde görev alacağım" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı kati rapor eksikliklerinin giderilmesi için 21 Eylül'e erteledi.

Arduç, Ceren Özdemir'in ölümüne ilişkin davada 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulamamıştı.