Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın

23 Kasım 2020 Pazartesi, 05:31

Yangın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü'nde 03.50 sıralarında çıktı. 4 katlı binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığını gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Binadaki duman nedeniyle tedavi gören bazı hastalar, itfaiye ekipleri tarafından tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı. Ambulanslara alınan hastalar başka bölümlere götürüldü.

İtfaiye ekipleri bir süre binada duman tahliyesi yaptı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.