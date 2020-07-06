Çeşme Belediye Başkanı Oran: Dedikodular yetti gari

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:35

Ege’nin turizm cenneti Çeşme’de son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı yönünde sosyal medyada yayılan söylentilere Belediye Başkanı Ekrem Oran tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Ege şivesiyle “Dedikodular yetti gari!” diyen Başkan Oran, “Son günlerde Çeşmemiz ve Çeşme’deki işletmelerle ilgili birçok dedikodu yayılıyor. Bunların hepsi gerçek dışı. Çeşme kovid ile mücadeleden büyük bir başarıyla geçti. Ümit ediyoruz ki bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Tabi ki sosyal mesafe, hijyen ve maske koşuluyla. Çeşme’yi sevenleri Çeşme’ye bekliyoruz. Herkes Çeşme’ye gelebilir” dedi.



