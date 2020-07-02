Çeşme'de ‘Tarladan Sofraya Üretici Pazarı’ açılıyor

02 Temmuz 2020 Perşembe, 15:14

Taze meyve ve sebzelerin, geleneksel yöntemlerle üretilmiş yöresel tatların satışa sunulacağı Çeşme Üretici Pazarı, köylü ve çiftçiden aracısız alışveriş yapma imkânı sunduğu ziyaretçilerine de önemli bir ekonomik avantaj sunacak.

Vatandaşların üretici pazarına kolay ulaşabilmesi amacıyla Çeşme Belediyesi resmi internet sayfasında üretici esnafı ve güzergahları oluşturuldu. İsteyen vatandaşlar www.cesmebelediyesi.com.tr sayfasından kolay ulaşım imkanı sağlayabilecek.

“ÜRETİCİ HAK ERTTİĞİ HALE ULAŞACAK”

Başka bir tarım mümkün diyerek kollarını sıvayan ve son dönemde tarımda yaptığı projelerle adeta devrim yapan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Üretici Pazarımız ile üreticilerimizin hakettiği gelire ulaşmalarına, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişmelerine, esnafımızın ise yüzünün gülmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Tarladan Sofraya Projesi ile sürdürülebilir tarıma devam edildiğini belirten Başkan Oran, “Yeryüzündeki cennet Çeşmemizin toprağından bereket fışkırıyor! Çeşme Limonu, Çeşme Kavunu, Beyaz Soğanı ve Çeşme Sakız Enginarı gibi yerel değerlerimizin üretimini destekleyerek, yerli tohumlarımızı koruyacak, gelecek kuşaklara sağlıklı gıdaların ulaşmasını sağlayacağız. Başka bir tarım mümkün diyerek, Kadim buğdayımız Karakılçık buğdayını üreticimize dağıttık, belediyemiz bünyesinde kendi zeytinimizi ve zeytinyağımızı üretmeye başladık. 40 yıl sonra 200 yıllık sakız ağaçlarımızdan ilk sakız hasadını yaptık. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.