Çeşme’yi hortum vurdu: Yaralılar var
İzmir'in Çeşme ilçesinde hortum oluştu. İlçede ağaçların devrildiği, araçlar savrulduğu ve evlerin çatılarının uçtuğu görüldü.
İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, Güzelbahçe'de dolu yağışı olduğu ve 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi.
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