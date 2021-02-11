Çeşme’yi hortum vurdu: Yaralılar var

İzmir'in Çeşme ilçesinde hortum oluştu. İlçede ağaçların devrildiği, araçlar savrulduğu ve evlerin çatılarının uçtuğu görüldü.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 23:14
Çeşme’yi hortum vurdu: Yaralılar var
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İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, Güzelbahçe'de dolu yağışı olduğu ve 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi.


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