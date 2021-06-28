Çete lideri Sedat Peker'den Korkmaz Karaca ile Deniz Baykal'a ilişkin iddialar

Sedat Peker, Korkmaz Karaca ile eski CHP lideri Deniz Baykal’ın kaset olayından sonra yaşananlara ilişkin iddialarda bulundu. Sosyal medyada CHP Antalya Milletvekili Baykal’ın istifa etmesi için çağrılar yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2021 Pazartesi, 03:00
Çete lideri Sedat Peker'den Korkmaz Karaca ile Deniz Baykal'a ilişkin iddialar
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca ile CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında yeni iddialarda bulundu.

Peker, Karaca’ya “Sen Maltepe’de sıradan bir evde otururken nasıl oldu 4-5 senede Çekmeköy’ün süper lüks villalarından birinin sahibi oldun?” sorusunu yöneltti. Peker, CHP’li isimlerden “sinyalcilik” yaptığını iddia ettiği Karaca’nın lüks otellerde kaldığını belirtti. 

Kaset olayından sonra istifa eden eski CHP lideri Deniz Baykal’a ilişkin de iddialarda bulunan Peker, “Baykal’ın Karaca’nın eline düştüğünü” ileri sürdü. Peker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Deniz Baykal’ın hastanedeki görüşmesini de Hasan Doğan üzerinden Korkmaz Karaca’nın koordine ettiğini iddia etti. Peker’in iddiaları sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Taraflar, açıklama yapmadığı için yayın ilkelerimiz gereği yer vermediğimiz Peker’in iddiaları sonrası, sosyal medyadan Baykal’a istifa çağrıları yapıldı.


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