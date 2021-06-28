Çete lideri Sedat Peker'den Korkmaz Karaca ile Deniz Baykal'a ilişkin iddialar
Sedat Peker, Korkmaz Karaca ile eski CHP lideri Deniz Baykal’ın kaset olayından sonra yaşananlara ilişkin iddialarda bulundu. Sosyal medyada CHP Antalya Milletvekili Baykal’ın istifa etmesi için çağrılar yükseldi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca ile CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında yeni iddialarda bulundu.
Peker, Karaca’ya “Sen Maltepe’de sıradan bir evde otururken nasıl oldu 4-5 senede Çekmeköy’ün süper lüks villalarından birinin sahibi oldun?” sorusunu yöneltti. Peker, CHP’li isimlerden “sinyalcilik” yaptığını iddia ettiği Karaca’nın lüks otellerde kaldığını belirtti.
Kaset olayından sonra istifa eden eski CHP lideri Deniz Baykal’a ilişkin de iddialarda bulunan Peker, “Baykal’ın Karaca’nın eline düştüğünü” ileri sürdü. Peker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Deniz Baykal’ın hastanedeki görüşmesini de Hasan Doğan üzerinden Korkmaz Karaca’nın koordine ettiğini iddia etti. Peker’in iddiaları sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Taraflar, açıklama yapmadığı için yayın ilkelerimiz gereği yer vermediğimiz Peker’in iddiaları sonrası, sosyal medyadan Baykal’a istifa çağrıları yapıldı.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- 48 dakika bekletildi, binlerce liralık cezayı öğrendi
- Bir imzayla bütün birikimleri gitti
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- 'İki doz aşı olsanız da…'
- Usta oyuncu yaşamını yitirdi
- Marmaris paylaşımı: Şeytan Sofrası'ndaki gibi...
- Aşı karşıtları sahnede!
- Lebaleb cenaze töreni hakkında karar
- Kim bu nefret suçu işleyen polis?
- Ankara'da polis kontrol noktasına ateş