CEV Şampiyonlar Ligi finaline 10 gün kala Vakıfbank’a Covid-19 şoku
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, resmi sosyal medya hesabından yayınladıkları açıklamayla kulüp çatısı altında bulunun 5 sporcu ve 5 teknik ekip çalışanın testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sultanlar Ligi’ini şampiyon olarak tamamlayan deneyimli kulüp, ‘’önceki vakalarla birlikte takımımızda bugün itibarıyla tedavisi devam eden 5 sporcumuz ve 5 teknik ekip üyemiz bulunmaktadır’’ açıklaması yaptı.
CEV Şampiyonlar Ligi’nde finale kalan temsilcimiz Vakıfbank, 1 Mayıs saat 19:00’da Imoco Volley Conegliano takımı’na karşı oynayacakları final maçına covid pozitif vakalarından sonra kadrosunda hangi oyuncuların yer alacağı merak konusu oldu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...
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