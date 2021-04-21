CEV Şampiyonlar Ligi finaline 10 gün kala Vakıfbank’a Covid-19 şoku

21 Nisan 2021 Çarşamba, 22:07

Sultanlar Ligi’ini şampiyon olarak tamamlayan deneyimli kulüp, ‘’önceki vakalarla birlikte takımımızda bugün itibarıyla tedavisi devam eden 5 sporcumuz ve 5 teknik ekip üyemiz bulunmaktadır’’ açıklaması yaptı.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde finale kalan temsilcimiz Vakıfbank, 1 Mayıs saat 19:00’da Imoco Volley Conegliano takımı’na karşı oynayacakları final maçına covid pozitif vakalarından sonra kadrosunda hangi oyuncuların yer alacağı merak konusu oldu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...