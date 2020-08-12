Cevap bekleyen soru: 3.809 hasta nerede?

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:50

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük koronavirüs verilerindeki çelişkiye dikkat çekerek 3809 hastanın akıbetiyle ilgili durumun belirsiz olduğunu iddia etti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Şahin, Covid-19 tedavisi en az 14 gün sürdüğünü hatırlatıp "PCR ile kesin tanısı konularak takip edilen hasta sayısı, bilimsel olarak hiçbir zaman son 14 günde tanı konulan toplam hasta sayısının altında olamaz. Fakat, 7 Temmuz 2020 tarihinden itibaren takip edilen hasta sayısı, tanı konulan hasta sayısından azdır. Bu da Sağlık Bakanlığı verilerinin ciddiyetten uzak olduğunun ve Bakanlığın verilerle oynadığının ispatıdır." iddiasında bulundu.

Altaylı'nın "Bu 3809 hasta nerede?" başlıklı yazısına göre, Şahin'in ifadelerinin devamı şöyle:

"Covid-19 hastalığına yakalanan kişinin akıbeti iki şekilde sonlanmaktadır; ya hasta iyileşmektedir ya da hasta kaybedilmektedir. 10 Ağustos 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı verilerine göre; toplam hasta sayısı 241.997’dir. Yine aynı tarih itibariyle toplam iyileşen hasta sayısı 224.970, toplam vefat eden hasta sayısı 5.858’dir. Sağlık Bakanlığı verilerinde toplam hasta sayısı verilmesine rağmen takip edilen hasta sayısı verilmemektedir.

Takip edilen hasta sayısını da şu şekilde hesaplayabiliriz; Toplam hasta sayısından (241.997), toplam iyileşen (224.970) ve toplam vefat (5.858) eden hasta sayısını çıkarttığımız zaman Covid-19 nedeniyle tedavisi devam eden takipteki hasta sayısını tespit ederiz.

Dolayısıyla 10 Ağustos 2020 tarihi itibariyle; Covid-19 nedeniyle takip edilen hasta sayısı 11.169 iken son 14 gün içinde Covid-19 tanısı konulan toplam hasta sayısı 14.978’dir. Bilimsel olarak Covid-19 hastalığının tedavisi ve dolayısıyla takip süreci en az 14 gün olması gerektiğine göre; son 14 günde tanı konulan ve takip edilen hasta sayısı arasındaki 3.809 hastanın akıbetinin ne olduğuna Bakanlık cevap vermek zorundadır.”



