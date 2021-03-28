Cevat Çapan ile Çağdaş Türk Tiyatrosu
Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Öğrenme Programları’nın yetişkinlere yönelik çevrimiçi etkinlikleri edebiyatçı, yazar, şair ve çevirmen Prof. Dr. Cevat Çapan’ın “Çağdaş Türk Tiyatrosu” konulu semineriyle devam ediyor.
Kendi içinde bütünlüğü olan iki ayrı bölümden oluşan seminerin 14 Mart’ta başlayan ilk modülü 4 Nisan’da tamamlanıyor. İkinci modülü 11, 18, 25 Nisan ve 2 Mayıs Pazar günleri 14.00 - 16.00 saatleri arasında düzenlenecek.
Cevat Çapan’ın II. Dünya Savaşı sonrası dönemde Türk tiyatrosunun edebi metinlerine dair genel bir çerçeve sunmanın amaçlandığı programda; Haldun Taner, Turgut Özakman, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Güngör Dilmen, Vasıf Öngören, Vüs’at O. Bener, Oğuz Atay, Memet Baydur ve Sevim Burak’ın oyunları inceleniyor. Katılım belgesi verilecek seminer Zoom üzerinden yapılacak.
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