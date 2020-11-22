Çeviköz, S-400, Kıbrıs, ABD, AB ve diğer ülkelerle ilgili konuştu: Türkiye yalnızlaştı

22 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Türkiye’nin uluslararası alanda yalnızlaştığını söyleyen Çeviköz, Türkiye’nin bu yalnızlaşmadan kurtulmak için uluslararası topluma yeniden entegre olması gerektiğini kaydetti. Çeviköz, Türkiye’nin dış politikada giderek daha çatışmacı ve askeri seçeneklere daha çok bel bağlayan bir duruş sergilediğini, terörle mücadele yasasının da uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Joe Biden’ın ABD Başkanı seçilmesine ilişkin Çeviköz, daha güçlü bir “Transatlantik birliğin” Trump yönetiminde eksik olduğuna işaret ederek, ABD ve Avrupa arasında güçlü ilişkilerin yeniden tesis edilmesi gerektiğini, bu Transatlantik birliğin oluşması halinde, bunun “Türkiye’yi NATO üyeleri topluluğuna geri getireceğini” belirtti. S-400’lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, eğer gelmezse de “CHP’nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini” söyleyen Çeviköz, bu olduğu takdirde Türkiye’nin F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programına tekrar dahil edilmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Çeviköz, “Türkiye Dağlık Karabağ meselesini sonuçlandırmada Azerbaycan’ın davasını desteklemeye devam edecek” dedi. KKTC’deki Kapalı Maraş’ın kısmi şekilde yeniden açılmasını desteklemediklerini, bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu söyleyen Çeviköz, “Kapalı Maraş’ın uluslararası hukuka ve Güvenlik Konseyi’nden geçen düzenleme ve kararlara uygun şekilde açılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Çeviköz, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm seçeneğinin formüllerden biri olduğunu ancak tek çözüm olmadığını belirtirken, adada federatif, konfederatif ya da iki devletli her tür çözüme açık olduklarını ancak bulunacak bir çözümün iki toplumun eşitliğine dayanmasının şart olduğunu ifade etti.

‘FIRSAT KAÇIRILDI’

Suriye sorununun Kürt sorunuyla bağlantılı olduğunu, CHP’nin bunu insan hakları meselesi ve Türk halkının kendi içinde tarihi bir uzlaşması olarak gördüğünü söyleyen Çeviköz, bu sorunun çözümü için 2015’teki “diyalog süreci”nde bir fırsatın kaçırıldığını savundu. Çeviköz, “Çözümün adresi TBMM olmalı” dedi. Çeviköz, PKK terörüyle Kürt kökenli yurttaşlar arasında kesin bir ayrımın yapılması, Irak ve Suriye’deki Kürtlerle de ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

‘ABD, ÇAĞRI YAPMALI’



CHP’li Çeviköz, Biden yönetiminden beklentilere ilişkin ise “Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması” diye konuştu. Çeviköz, Biden yönetiminin Türkiye’ye bu ilkeleri hayata geçirmek için çağrı yapması gerektiğini kaydetti.