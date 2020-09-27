Çevre Bakanlığından dip dibe ve maskesiz korona eğitimi

27 Eylül 2020 Pazar, 10:56

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis’e verdiği soru önergesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Bakanlıkta koronavirüse yakalanan personel sayısını ve virüse bağlı ölüm olup olmadığını sordu. Bakan Kurum, 24 Haziran günü Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayarak, 67 personelin koronavirüse yakalandığını, bunlardan 12’sinin tedavisinin devam ettiğini ve 7’sinin de taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Kurum, personelin virüsten korunmasına yönelik alınan önlemleri de anlattı.

Bakan Kurum, temizlik personeline de koronavirüs karşı alınacak önlemlerle ilgili eğitim verildiğini belirterek, bu eğitimden örnek bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta kareye giren sadece bir personel maske takıyordu. Eğitim veren doktor da dahil bütün personelin maskesiz olduğu görüldü.

BAKANLIĞIN ÖRNEK MENÜSÜ

Bakan Kurum, tabildot yemek dağıtımının da sonlandırıldığı bilgisini paylaşarak, personele verilen yemekten bir örnek menü paylaştı. O menü şöyle:

Çabuk çorba mercimek, ekmek arası tavuk, konserve barbunya, gazoz.

Çabuk çorba domates, ekmek arası döner, tatlı, ayran.

Çabuk çorba şehriye çorbası, soğuk sandviç, ton balığı, meyve suyu.

Çabuk çorba mantar, ekmek arası köfte, konserve yaprak sarma, limonata.

Çabuk çorba ezogelin, ekmek arası kavurma, tatlı, ayran.

20 BİN MASKE ALINDI

Bakan Kurum, temizlik personelinin kullanması için 20 bin maske aldıklarını ve Bakanlık binasının çeşitli noktalarına tek kullanımlık maske için üniteler yerleştirildiğini kaydetti.

Nisan ayının ikinci haftası Bakanlıkta dezenfekte işlemleri gerçekleştirildiğini ve kreş, spor salonu, berber gibi sosyal alanların kapatıldığını belirten Kurum, “Dezenfektan makinası alınmıştır. Yoğun olarak kullanılan mahallerde sürekli dezenfekte çalışmaları yapılmaktadır” dedi. Bakanlığa girişte personelin ateşinin ölçüldüğü bilgisin veren Kurum, bazı asansörlerin de kullanıma kapatıldığı bilgisini paylaştı.

6 aylık dezenfektan tedariki yaptıklarını kaydeden Kurum, Bakanlığın çeşitli yerlerine de el dezenfektanı yerleştirildiğini ekledi. Bakan Kurum temizlik malzemesi stoklarının da ihtiyaç doğrultusunda sürekli yenilediğini ifade etti.

Bakan Kurum’un yanıtında alınan diğer önlemler şöyle sıralandı:

Bakanlıkta maske takmak zorunlu, giriş ve çıkışlarda tek kullanımlık maske veriliyor.

Bakanlık araçları dezenfekte edildi.

Kullanılan maske ve eldivenler için atık kutusu yerleştirildi.