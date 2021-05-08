Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 21:36

Bilim insanlarının 'yıkım projesi' dediği, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İnadına yapacağız” diyerek direttiği Kanal İstanbul'la ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı açıklamada bulundu. Murat Kurum, AKM Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları incelediği sırada Kanal İstanbul ile ilgili soruya yanıt verdi.

"Kanal İstanbul çalışmalarımızı yürütüyoruz. ÇED süreciyle başladık" diyen Kurum, "200 tane bilim adamının katıldığı, doğal kaynakların, kültürel değerlerin korunmasına, ekolojik yaşamdan, Karadeniz’den Marmara’ya akıntıya yönelik planları hazırladık" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 80'İNİN İSTEKLERİNİ KARŞILADIK'

Kurum, açıklamasını şunu şekilde sürdürdü:

"İmar planlarımızı da hazırladık askıya çıkardık. İtiraz eden vatandaşların yüzde 80’ine yakın isteklerini karşıladık. Örnek bir şehircilik olacak. Kanal İstanbul projesine kararlı şekilde devam ediyoruz."

"Her türlü etkiyi, gerek çevresel etkiyi gerek oradaki kültürel yaşamı, yabani yaşamı, su kaynaklarını, depremsel etkisini, hepsini ayrıntılı şekilde etüt ettiklerini öne süren Kurum açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi inşallah yaz aylarında temelini atarak Kanal İstanbul Projesi'ni başlatacağız. Vatandaşımıza her verdiğimiz sözü tuttuğumuz gibi bu projeyi de yaparak, İstanbul'umuzun marka değerine değer katacak, rezerv alanlarıyla İstanbul'un dönüşümüne katkı sağlayacak, toplanma alanlarıyla, Ar-Ge alanlarıyla, üniversite alanlarıyla bölgeye, ülkeye değer sağlayacak projemizi de gerçekleştireceğiz."

"KÖPRÜYLE BAŞLAYACAK"

Projelerdeki köprülerle ilgili bir soru üzerine de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu süreci yürüttüğünü belirten Kurum, "Bildiğim kadarıyla Ulaştırma Bakanlığımız köprüye ilişkin ihale sürecini de tamamladı. Artık orada sözleşme ve yapım sürecine ilişkin yaz aylarında da inşallah temel atılacaktır. Köprüyle başlayacak, 6 tane bildiğim köprümüz var, o köprülerin de yapılması gerekiyor. Orada doğal yaşamı bozmamak adına ekolojik köprüler de var. Sonuçta yaşamın sürekliliği adına da bu köprülerin yapılması gerekiyor. Kanal İstanbul Projesi'nin bir parçasıdır, oradan başlayıp 6 sene içerisinde de projenin tamamlanması öngörülüyor" yanıtını verdi.