Çevreciler uyardı: Filyos Vadisi daha fazlasını kaldıramaz
Covid-19 pandemisi sürecinde sağlık durumu hassas ve kırılgan olduğu İçin sokağa çıkma yasağı ilanlarında “30 büyükşehir ve Zonguldak” olarak geçen ve tüm kısıtlamaların uygulandığı Zonguldak’ta, Filyos Limanı’na demiryolu ve karayolu bağlantı projesinin ilan edilmesi şehirde tepkilere sebep oldu. Proje dosyasında göze çarpan noktalardan biri bu alanda planlanan yatırım türleri.
Dosyada, limanın yanı sıra tersane, termik santral, çimento ve toprak sanayi, demir-çelik tesisi, LPG depolama tesisleri, petrokimya tesisi, petrol ve petrol ürünleri depolama tesisi, kömür-cevher stok alanı ve kül atım sahası gibi tüm kirli teknoloji ürünü yatırımların Filyos Vadisi’nde planlandığı açıkça ifade ediliyor. TEMA Vakfı Zonguldak İl Temsilciği, Filyos Limanı’na yapılması planlanan demiryolu ve karayolu bağlantı projesinin, Filyos Vadisi’ni geri döndürülemez biçimde tahrip edeceğine ve aralarında endemik türlerin de bulunduğu birçok canlının yaşamını tehdit edeceğine dikkat çekti.
Ekip, ilgililerden Zonguldak’a insan sağlığını tehdit edecek ağır sanayi yatırımları yerine, doğa ile uyumlu ve insan sağlığını tehdit etmeyecek yeni yatırım talep etti. l ZONGULDAK
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