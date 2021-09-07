Çevrim içi film izleme platformu MUBI'den 'Sevmek Zamanı' için mural çalışma

07 Eylül 2021 Salı, 16:13

Görsel: Twitter / @mubiturkiye

Çevrimiçi film izleme platformu MUBI Türkiye, Kadıköy'ün Moda semtindeki bir binanın dış yüzeyine 'Sevmek Zamanı' filminin 'Meral' karakterini resmetti.

Mural çalışmanın duyurusu, MUBI Türkiye'nin Twitter hesabından da yapıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük usta Metin Erksan’ın hazine değerindeki filmi Sevmek Zamanı'na ithaf ettiğimiz mural çalışmamızı beğeninize sunmanın heyecanını ve onurunu yaşıyoruz. Gökhan Yücel’in yaratıcı yönetmenliği ve değerli sanatçı Furkan Nuka Birgün’ün hünerli elleri sayesinde ortaya çıkan bu mural çalışması, Kadıköy, Moda, Rıza Paşa Sokak, 33 numarada ziyaretinizi bekliyor!"