"Ceyda Ersoy, Acun Ilıcalı iş vermediği için intihar etti" iddiası
Esra Ersoy, kardeşi Ceyda Ersoy'un televizyoncu Acun Ilıcalı iş vermediği için intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.
Ceyda Ersoy intihar girişiminde bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esra Ersoy, kardeşinin Acun Ilıcalı'nın iş vermediği için intihar ettiğini iddia etti.
Esra Ersoy, Instagram'dan kardeşinin sedyeyle hastaneye kaldırıldığı anlarıın fotoğrafını paylaşarak, "Ceyda'm benim 'Acun bana iş vermiyor' diye intihar edilir mi? Kariyer yapamıyorum diye evdeki tüm ilaçları içmiş, komalık oldu. Bilinci gitmiş canım kardeşimin evdeki tüm ilaçları içmiş. Bu arada Hasan Şeker'in yeğenleriyiz biz tüm Çukurova tanır ailemizi ileri geri konuşanlar bir kendine gelsin" notunu düştü.
İşte o fotoğraf:
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