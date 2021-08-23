Ceylan açıkladı: İkinci el araba fiyatı ne zaman düşecek?

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:56

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) matrahında yapılan son düzenlemeyle sıfır araba fiyatlarına liste üzerinde 60 bin TL’ye varan indirimler gerçekleştirirken araba alma hevesiyle bayiye giden vatandaşlar eli boş döndüler. Sonkar Genel Müdürü Aykan Ceylan son yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası otomotiv piyasasında olanları analiz ederken sıfır ve ikinci el araba fiyatı ne zaman düşecek sorusuna cevap aradı.

Otomotiv sektörünün önemli isimlerinden Aykan Ceylan Avrasya Yatırım’ın internet sitesinde ikinci el ve sıfır araba fiyatlarının gidişatı hakkında bilgiler paylaştı. Matrah indiriminden faydalanmak isteyen vatandaşların sıfır araba bayilerinde araba bulunmaması nedeniyle sıraya girdiklerini belirten Aykan Ceylan, söz konusu problemin vatandaşların otomobillerine kavuşacakları tarihe kadar yükselen dolar kurunun etkisiyle ÖTV’de matrah güncellenmesi ile aşağı çekilen otomobillerin fiyatlarının yeniden yükselme ihtimalinin meydana gelme durumunun ortaya çıkması olduğunu açıkladı.

BAYİLERDE NEDEN SIFIR ARABA BULUNMUYOR!

Milli Gazete'nin aktardıklarına göre, "Neden araba bayilerinde yeterli sıfır otomobil yok?" sorusuna cevap veren Aykan Ceylan bu durumun nedeni olarak otomotiv sektörünün yıllık plan yapması olarak gösterdi. Duruma bir örnek vererek açıklık getirmek isteyen Ceylan “Örneğin gelecek 2022 yılında satacağı otomobil ve hafif ticari araçların talebini tüm dünyadaki satış noktalarından Ekim 2021 yılına kadar topluyor oluşan adetleri kendi süzgecinden geçirip üretim adedinin netleştiriyor. Daha sonra tedarikçilerini ve fabrikalarını bu adette göre planlayarak üretime başlatıyor.Otomotiv sektörü bu nedenle ülkemize sık sık yaşanan ani talep artışlarına veya azalmalarına hemen cevap veremiyor” diye yazdı.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARABA FİYATI DÜŞECEK Mİ?

Toyota, Honda, Volkswagen ve Nissan gibi önemli markaların içinde bulunduğu durumu yazan Ceylan, “Arz – talep dengesi maalesef özellikle Güney Asya'daki koronavirüsün yayılması nedeniyle yakın zamanda bitmesi mümkün görünmüyor.” ifadelerini kullandı.

Toyota Motor’un geçen perşembe günü Güney Asya'da yayılmasının etkisiyle yaşadığı tedarik sorunları nedeniyle, Eylül ayı küresel üretimini önceki planına göre yüzde 40 oranında azaltacağı açıklamasını hatırlatan Ceylan, Honda’nın Çin'in Guangzhou şehrinde bu ay araç üretimini 20 bin otomobil veya Temmuz sonu itibariyle üretim planının yüzde 20'si kadar azalttığını hatırlattı. Aykan Ceylan ayrıca Nissan Motor’un Malezya'dan cips tedariki üzerindeki etkisi nedeniyle ABD'nin Tennessee eyaletindeki fabrikasını iki haftalığına kapattığını Wolkswagen, General Motors ve diğer küresel otomobil üreticilerinin de, esas olarak yarı iletken sıkıntısının bir sonucu olarak geçen yılın sonlarından bu yana üretimi kısmak zorunda kaldılarlarını yazdı.

Aykan Ceylan yukarıda belirtilen sebeplerin Arz – talep dengesini bozacağını ve sıfır araba fiyatlarının önümüzdeki süreçte de yüksek kalacağını öne sürdü.

Ceylan yazısını, “otomotiv sektöründe yaşanan bunca olumsuzluklara karşın ÖTV matrahlarının güncellenmesiyle düşen sıfır otomobil fiyatları yeni yıla kadar bu avantajı koruyacak gibi görünüyor. Arz – talep dengesi düzelinceye kadar 2.El otomobillerde fiyat düşüşü yakın zamanda olmasa da, fiyat artışı da olmayacaktır.” sözleriyle bitirdi.