Ceylan Ertem koronavirüse yakalandı: Keşke hepinize ‘evinizde kalın' diyebilseydim
Koronavirüse yakalandığını duyuran Ceylan Ertem, "Belli ki nisan ayındaki gibi evlerimize kapanıp izole olmalıyız ama biliyorum, ekmek derdi... Keşke hepinize ‘evinizde kalın, hastalıktan korunun, gerisini düşünmeyin’ diyebilseydim" dedi.
Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Ertem, "İnanılmaz bir koruma kollama içinde de olsam ne yazık ki bugün Covid-19 test sonucum pozitif çıktı dostlar" dedi.
Ertem paylaşımında devamla şunları kaydetti:
"Maskemi çıkarmama rağmen nereden nasıl bulaştığını bilemiyorum ama şu an evde karantinadayım. İlaçlarıma 1 saat evvel başladım. 5. günümde olduğumu düşünüyor doktorum.
Doktor hanımefendi beni sakinliğe, moralimi yüksek tutmaya yönlendirdi. Hastaneye yatmama gerek olmadan umarım evde atlatabilirim. Ki hafif atlatacağım söylendi. Hastanelerdeki hemşireleri doktorları çok iyi anlayıp, önlemlerimizi en yüksek seviyeye çıkarmamızı tavsiye ederim. Belli ki nisan ayındaki gibi evlerimize kapanıp izole olmalıyız ama biliyorum, ekmek derdi ...
Keşke hepinize ‘evinizde kalın, hastalıktan korunun, gerisini düşünmeyin’ diyebilseydim.
Öyle bir gücüm olabilseydi... Diyebileceğim tek şey lütfen çok çok dikkatli olun"
İnanılmaz bir koruma kollama içinde de olsam ne yazık ki bugün Covid 19 test sonucum pozitif çıktı dostlar.— ceylan ertem (@ceylan_peace) November 24, 2020
Maskemi çıkarmama rağmen nereden nasıl bulaştığını bilemiyorum ama şu an evde karantinadayım.
İlaçlarıma 1 saat evvel başladım.
5. günümde olduğumu düşünüyor dr’um.
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