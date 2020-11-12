Çeyrek altın 1 senede yatırımcısına ne kadar kazandırdı
Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmalardan dolayı, çeyrek altın 870 TL’ye kadar yükseldi. Çeyrek altında son 1 senede 425 TL artış geçekleşti.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.125,00 lira oldu.
Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmalardan dolayı, çeyrek altın 870 TL’ye kadar yükseldi. Çeyrek altının son 1 senede 425 TL artış geçekleşti.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- İşçiye yeni yük yolda
- Biden'ın aldığı kritik eyalette oylar yeniden sayılacak
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
Video Haberler
- İnce'nin 'Tele1’e neden çıkamıyorum' sözlerine yanıt
- Berat Albayrak'a ağır gönderme
- Havai fişek fabrikasındaki facianın görüntüleri
- Taksim'deki yasaktan bihaber olanlara ceza yağdı!
- Büyükçekmece'de korkunç olay!
- Metropoll Araştırma'dan Berat Albayrak yorumu
- TBMM'de dikkat çeken görüntüler
- Ayıları böyle görüntülediler: 'Ayı, bize doğru geliyor'
- Erdoğan'ın atamaları neye işaret ediyor? Çarpıcı analiz
- Esenyurt'ta ekipleri şaşkına çeviren olay!
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- İşçiye yeni yük yolda
- Biden'ın aldığı kritik eyalette oylar yeniden sayılacak
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?