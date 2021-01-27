Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 438 liradan işlem görüyor. Gram altın 438 lira seviyelerinde. Çeyrek altın 709 lira, Cumhuriyet altını 2.907 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 437,2 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 438 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 709 lira, Cumhuriyet altını da 2.907 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.848 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu söyledi.
Bugün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Erdoğan'ın eski avukatı İBB'den azledildi
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Bahçeli, Davutoğlu'yla görüşmesine dikkat çekti
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
Video Haberler
- Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri
- Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu
- Sibirya'da bulundu! Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda
- Bakanlardan gelişigüzel “keyif çayı”
- Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde patlama sesi
- Sosyal medyadaki o video kurgu çıktı
- Antalya'da korkutan hortum
- Karısı tarafından sopa ve satırla darbedildi
- Alaska semalarında Kuzey Işıkları'nın müthiş şovu
- Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Erdoğan'ın eski avukatı İBB'den azledildi
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Bahçeli, Davutoğlu'yla görüşmesine dikkat çekti
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki