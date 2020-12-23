Cezaevi doktorundan mahpusa azar: Koğuşuna esrar da getireyim mi?

Kayseri 2 No’lu T Tipi Cezaevinde kalan A.B. başka ilaç istediği doktorundan azar yedi ve “Koğuşuna da esrar getireyim mi?” yanıtı aldı.

ANKA
23 Aralık 2020 Çarşamba, 09:32
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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ya Kayseri 2 No’lu T Tipi Cezaevindeki sıkıntılarla ilgili mektup yazan A.B. kullanmış olduğu haplarla ilgili yaşadığı mağduriyeti anlattı. A.B. 2013 yılından beri kullanmış olduğu haplarının yerine şurup verildiğini belirterek, kendisini taleplerini karşılamadığını bildirdi. A.B. eskiden kullandığı hapları gerekirse parasıyla almak istediğini ancak doktorunun kendisine “Koğuşuna da esrar getireyim mi?” dediğini ve kendisini azarladığını aktardı.

Doktorundan şikayetçi olan A.B., hastaneye sevk talebinin de geri çevrildiğini hatırlatarak, ilacının verilmesini ve hastaneye sevkini yapılmasını istedi. A.B. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’na yapığı başvuruların de geri çevrildiğini ekledi.


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