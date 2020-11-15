Cezaevi firarisi FETÖ üyesi baskında yakalandı
Yalova'da, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu Kocaeli'deki cezaevinden firar eden yurt dışına kaçma hazırlığındaki hükümlü yakalandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevinden ekim ayında firar eden T.E'nin yakalanması için operasyon başlattı.
Ekipler, FETÖ üyeleri ve ailelerini sahte belgeler düzenleyerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçıran suç örgütünün organizatörlüğünü yaptığı ileri sürülen T.E'yi yakalamak için Çiftlikköy ilçesindeki evi takibe aldı.
Eve düzenlenen operasyonda 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yurt dışına kaçma hazırlığındaki firari hükümlü T.E. yakalandı.
Evde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.
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