Cezaevinde fatura ve ihlal tepkisi

17 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Cezaevindeki hak ihlallerini gazetemize gönderdiği mektupta dile getiren Derya Taşkıran, “Her ay elektrik faturası kesiliyor. 3 ay boyunca elektrik faturası getirmediler. 3 ay sonra toplu halde faturaları getirerek belli bir tarihe kadar ödememiz istendi. Hesaplarımızdaki paranın büyük bir kısmını tek seferde faturalara vermek zorunda kaldık” dedi. Temel haklarını kullanamadıklarını anlatan Taşkıran, “Faturalar dışında hesaplarımızdan para çekildiğini fark ettik, düzeltilmesini istedik. Fakat ‘kontrol edemeyiz’ dediler” ifadelerine yer verdi. Taşkıran, ayrıca ihtiyaçları olan “cımbızın” kantinde satılmadığını, televizyonda belli sayıda kanalları izleyebildiklerini, kantine gerekli kırtasiye malzemelerinin getirilmediğini, kitaplara ulaşamadıklarını ve mektuplarının sistematik şekilde karalandığını aktardı. Telefon haklarının tam olarak uygulanmadığını da aktaran Taşkıran, keyfi disiplin cezalarının verildiğini yazdı.

Cumhuriyet’e bilgi veren avukat Refik Atalay, cezaevlerindekilerin ödemek zorunda kaldıkları faturalara ilişkin şu bilgileri verdi: “Aydınlatma dışında kullandıkları elektrik faturalarını ödüyorlar. TV, çay, kahve ısıtıcı vs. için kullandıkları elektrik gideri. Ödemezlerse de dışarıdaki elektrik kesintisi yapılıyor.” Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, temizlik, giyim, televizyon, buzdolabı gibi teknolojik aletleri de kendileri karşılıyor.