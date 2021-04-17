Cezaevinde fatura ve ihlal tepkisi
Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulanan Derya Taşkıran, cezaevinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekerek 3 aylık elektrik faturasının tek seferde tahsil edildiğine dikkat çekti.
Cezaevindeki hak ihlallerini gazetemize gönderdiği mektupta dile getiren Derya Taşkıran, “Her ay elektrik faturası kesiliyor. 3 ay boyunca elektrik faturası getirmediler. 3 ay sonra toplu halde faturaları getirerek belli bir tarihe kadar ödememiz istendi. Hesaplarımızdaki paranın büyük bir kısmını tek seferde faturalara vermek zorunda kaldık” dedi. Temel haklarını kullanamadıklarını anlatan Taşkıran, “Faturalar dışında hesaplarımızdan para çekildiğini fark ettik, düzeltilmesini istedik. Fakat ‘kontrol edemeyiz’ dediler” ifadelerine yer verdi. Taşkıran, ayrıca ihtiyaçları olan “cımbızın” kantinde satılmadığını, televizyonda belli sayıda kanalları izleyebildiklerini, kantine gerekli kırtasiye malzemelerinin getirilmediğini, kitaplara ulaşamadıklarını ve mektuplarının sistematik şekilde karalandığını aktardı. Telefon haklarının tam olarak uygulanmadığını da aktaran Taşkıran, keyfi disiplin cezalarının verildiğini yazdı.
Cumhuriyet’e bilgi veren avukat Refik Atalay, cezaevlerindekilerin ödemek zorunda kaldıkları faturalara ilişkin şu bilgileri verdi: “Aydınlatma dışında kullandıkları elektrik faturalarını ödüyorlar. TV, çay, kahve ısıtıcı vs. için kullandıkları elektrik gideri. Ödemezlerse de dışarıdaki elektrik kesintisi yapılıyor.” Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, temizlik, giyim, televizyon, buzdolabı gibi teknolojik aletleri de kendileri karşılıyor.
Video Haberler
- Ayşenur Arslan: Ali Kırca'ya çok kırgınım
- Polisi zora sokan 128 milyar dolar sorusu
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- 128 nerede? pankartına da para cezası kesildi
- AKP'li isimden canlı yayında olay itiraf
- Erdoğan: Ne tatlı sürpriz ya
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
- Buzdolabına ürünleri yerleştirirken bunu sakın yapmayın
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
- TBMM'den geçti: Büyük zam kararı
- AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
- Emekli amirallere ikinci operasyon
- Kanal İstanbul toplantısında zorbalık
- Yürekler ağza gelmişti... O baba hakkında karar verildi
- Erdoğan'dan KKTC'ye: Tavır değişti, değişti!
- Genco Erkal ifadeye çağrıldı
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- Haluk Levent, Erkan Oğur hakkında konuştu