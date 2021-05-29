Cezayir'den Rachid Ghezzal ve Sofiane Feghouli'ye milli görev

Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal ve Galatasaray'dan Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı'nın Moritanya, Mali ve Tunus maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:23
Cezayir'den Rachid Ghezzal ve Sofiane Feghouli'ye milli görev
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Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın golcüsü Rachid Ghezzal ve Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Teknik direktör Djamel Belmadi; 3 Haziran'da Moritanya, 6 Haziran'da Mali ve 11 Haziran'da Tunus ile oynanacak maçların kadrosunda bu iki oyuncunun yanı sıra Olympique Lyon forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimani ve Manchester City'nin yıldızı Riyad Mahrez'e de yer verdi.


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