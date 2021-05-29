Cezayir'den Rachid Ghezzal ve Sofiane Feghouli'ye milli görev

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:23

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın golcüsü Rachid Ghezzal ve Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Teknik direktör Djamel Belmadi; 3 Haziran'da Moritanya, 6 Haziran'da Mali ve 11 Haziran'da Tunus ile oynanacak maçların kadrosunda bu iki oyuncunun yanı sıra Olympique Lyon forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimani ve Manchester City'nin yıldızı Riyad Mahrez'e de yer verdi.