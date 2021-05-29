Chelsea'de Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:34

Chelsea'nin Manchester City ile Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadyumu'nda karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi finali, bir ilke sahne oldu.

Chelsea'de maça ilk 11'de başlayan Senegalli kaleci Edouard Mendy, "Şampiyonlar Ligi'nde final maçına çıkan ilk Afrikalı file bekçisi" olarak tarihe geçti.

Mendy, geçtiğimiz yaz Rennes'ten 24 milyon avro karşılığında lacivert-beyazlılara transfer olmuştu. 29 yaşındaki kaleci, Premier Lig'de çıktığı 31 maçın 16'sında kalesini gole kapattı.