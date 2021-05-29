Chelsea'de Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Chelsea'de Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya çıkan Edouard Mendy, bu organizasyonda final maçına çıkan ilk Afrikalı kaleci oldu.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:34
Chelsea'de Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
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Chelsea'nin Manchester City ile Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadyumu'nda karşılaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi finali, bir ilke sahne oldu. 

Chelsea'de maça ilk 11'de başlayan Senegalli kaleci Edouard Mendy, "Şampiyonlar Ligi'nde final maçına çıkan ilk Afrikalı file bekçisi" olarak tarihe geçti. 

Mendy, geçtiğimiz yaz Rennes'ten 24 milyon avro karşılığında lacivert-beyazlılara transfer olmuştu. 29 yaşındaki kaleci, Premier Lig'de çıktığı 31 maçın 16'sında kalesini gole kapattı.


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