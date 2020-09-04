Charlie Hebdo davası başladı

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Fransa’nın başkenti Paris’te Ocak 2015’te düzenlenen ve 17 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo, Montrouge ve Hyper Cacher terör saldırılarının davası Paris’te görülmeye başlandı. 14 sanıklı davanın 50 gün sürmesi bekleniyor.

Hz. Muhammed’in karikatürünü yayımladığı için saldırıya uğrayan Charlie Hebdo dergisi ise davanın başlamasından bir gün önce aynı karikatürü yeniden yayımladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’da “dini eleştirme özgürlüğü” olduğunu belirterek, dergiye sahip çıkarken, Fransa İslam Konseyi de, Müslüman topluma “karikatürleri görmezden gelin” çağrısı yaptı. Paris’in yeni adliye binasında, 5 uzman hakimin baktığı davada 14 sanık, 200 de davalı bulunuyor. Hükümetin izniyle, davanın, arşivlenmek üzere 50 gün boyunca her anının video filme alınması kararlaştırıldı.

2 TÜRK YARGILANIYOR

Dava dosyasında “azmettirici ve planlayıcı” olarak yer alan üç ana sanık, Belhoucine kardeşlerle saldırganlardan Amedy Coulibaly’nin dini nikahlı eşi olduğu söylenen Hayad Boumeddiyen, Suriye’de oldukları için gıyaben yargılanacak.

Davada iki Türk sanık Ali Rıza Polat ve Metin Karasular sanık olarak yer alıyor. Polat’ın Brüksel’deki Metin Karasular adlı bir diğer Türkiye kökenli sanıkla temasa geçerek, saldırgan Coulibaly’ye, silah ve mühimmat sağlamakla suçlanıyor. Polat’ın, 2007’den bu yana Coulibaly’yi tanıdığı bilgisi yer alıyor.

Polat, Coulibaly ile diğer sanıklar arasındaki “bağlantı noktası” olarak tanımlanıyor. 2 Türk sanığa yöneltilen iddialar 10 yıl hapisten müebbet hapse kadar farklı cezalar verilmesini öngörüyor. Mahkeme, kararını 10 Kasım’da açıklayacak.