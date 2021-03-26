Charlie Hebdo dergisi yöneticileri hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame düzenlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli görseli nedeniyle Charlie Hebdo dergisi yöneticisi 4 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin, derginin yöneticileri Alice Petit, Gerard Biard, Julin Serignac ve Laurent Sourisseau hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
İddianamede, derginin 28 Ekim 2020’deki sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu bir karikatürün yer aldığı, söz konusu görsel ile Erdoğan’a hakaret edildiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, "Söz konusu karikatürün basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti içerisinde kalır bir yanının olmadığı, Cumhurbaşkanının şeref onur ve saygınlığını çok açık ve bariz bir şekilde zedeleme maksadıyla hazırlandığı yönünde kanaat oluşmaktadır. Eylemin 5237 sayılı TCK’nın 299. maddesinde düzenlenen ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçu kapsamında kaldığı, bu hususta sorumluluğu tespit edilen derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit’in toplanan delillere göre Cumhurbaşkanının onur şeref ve saygınlığına saldırı ve hakaret içeren yayın yapmaktan cezalandırılmaları kamu adına talep edilir" ifadelerine yer verildi.
İddianame, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
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