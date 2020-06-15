ÇHD üyesi avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için eylem

15 Haziran 2020 Pazartesi, 15:06

ÇHD ve HHB üyesi avukatlar gizli tanık beyanlarıyla tutuklandı. Yargılama sonucu Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın da aralarında olduğu 18 avukata “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla toplam 159 yıl hapis ceza verildi. Yargıtay aşamasınsa bulunan dosyaya ilişkin adil yargılanma talep eden Aytaç ve Timtik ise, dört aydan uzun süredir ölüm orucunda.

“ACİL ADALETE İHTİYACIMIZ VAR”

Ölüm orucundaki avukatlar için İstanbul’da düzenlenen eylem ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde yapıldı. Açıklamaya İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve çok sayıda avukat katıldı. Yaptığı konuşmada koronavirüs nedeniyle adliyenin bugün (dün) açıldığına dikkat çeken Mehmet Durakoğlu, “Bizim adalete ihtiyacımız var. Üstelik avukatlar için avukatların adaleti ihtiyacı var. 3 ay sonra yine bunu haykırmak için buradayız. Bu kez zamanımız da az, bekleriz diyecek takatimiz de yok. Acil ihtiyacımız var adalete. Yoksa Aytaç ve Ebru ile birlikte getireceğiz adaleti” dedi.

Avukatların yargılama sürecindeki adaletsizliklere de dikkat çeken Durakoğlu, “Dosyanın hiçbir aşamasında adil yargılamanın olmadığı bir dava. Evrensel hukukun bütün uygar dünyada genel bir kabule ulaştırdığı adil yargılanma hakkının aslında sanık için bir hak olduğunu, yargıcın lütfu olmadığını, bu hakkın tesliminin bir mecburiyet olduğunu 2020 yılında hala anlatıyor olmaktan utanıyorum” diye konuştu.

Durakoğlu’nun ardından avukat Çiğdem Akbulut meslektaşı Ebru Timtik’in cezaevinden gönderdiği mektubunu okudu. Mektupta özetle şu ifadeler yer aldı:

“Bu sesleniş asla bir alışkanlıkla, altı boş olarak yazılmış değil. Bizim için değerlisiniz. Ama ülkemiz için daha çok değerlisiniz. Sosyal medya hesabında bir beğeni işaretinin bile soruşturma konusu yapıldığı ülkede, korku ikliminde; virüs kapmayı, soruşturmaya uğramayı, polis tarafından itilip kakılmayı göze alıyorsunuz. Avukatlar bile etkili bir yol bulamıyorlar, ölüme giden bir açlık içindeler. Uzaktan da baksanız yakından da baksanız bu kadar basit aslında. Dün cübbemizi giyerek savunduklarımızı bugün açlığımızla savunuyoruz.”