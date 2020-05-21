ÇHD'li avukatlar için imza kampanyası başlatıldı

21 Mayıs 2020 Perşembe, 17:18

5 Şubat 2020 tarihinden bugüne adil yargılanma hakkı için başlattıkları açlık grevi eylemlerini 5 Nisan’da ölüm orucuna dönüştüren Av. Aytaç Ünsal ve Av. Ebru Timtik için Savunmaya Özgürlük Koordinasyonu imza kampanyası başlattı.

Koordinasyon yaptığı açıklamada, “Yargıtay ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkilileri derhal göreve çağırıyoruz” dedi.

ÖLÜM ORUCUNA DÖNÜŞTÜ

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 20 avukat hakkında “Terör örgütü üyeliği” ve “Silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçlamasıyla açılan davada yerel mahkeme sanık avukatlara 150 yılı aşkın ceza verdi. Avukat Ebru Timtik de “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 13.5 yıl, avukat Aytaç Ünsal’a ise 10.5 yıl hapis cezası verildi. İstinafta onanan dosya şu an Yargıtay’da. Ancak adalet talebiyle uzun süredir açlık grevinde olan avukatlar Timtik ve Ünsal, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde eylemlerini ölüm orucuna çevirdi.