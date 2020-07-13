Che Guevara'nın Arjantin'de doğduğu ev 400 bin dolara satışa çıkarıldı
Küba devriminin öncü liderlerinden Ernesto Che Guevara'nın, Rosario kentinde doğduğu ev yaklaşık 400 bin dolara satışa çıkarıldı.
Küba devriminin öncü liderlerinden Che Guevara’nın doğduğu, Arjantin’in Rosario kentinde bulunan ve 2011 yılından beri boş olan ev, yaklaşık 400 bin dolara satışa çıkartıldı.
Evin mevcut sahiplerinden biri olan iş adamı Francisco Farruggia, evi zaten satmayı planladığını belirtti. Farrugia, evi 2002 yılında satın aldığını, daireyi kültür merkezine dönüştürmek istediğini ancak bunu yapamadığını belirtmişti.
Öte yandan, geçmişte Dr. Alberto Granados’un, eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Pepe Mujica’nın ve Fidel Castro’nun çocuklarının da evi ziyaret ettiği belirtilmişti.
1950'lerde Küba devriminde önemli bir rol oynayan Ernesto Che Guevara, Fidel Castro'nun, Fulgencio Batista'yı devirmesine yardımcı olmuştu.
Devrimden sonra bir dönem Merkez Bankası müdürü olan Guevara, 1965'te dünya çapında solcu gerilla isyanları yürütmeye devam etmek için Küba'dan ayrıldı.
1967'de Bolivya birlikleri tarafından vurularak öldürülen Guevara, altı arkadaşı ile birlikte toplu bir mezara gömüldü.
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